"Они раскусили схему Путина": офицер США оценил перспективу переговоров по Донбассу "на условиях Украины"

Офицер прокомментировал предложение Зеленского расширить переговоры относительно Донбасса представителями США и Великобритании.

Президент Украины Владимир Зеленский в отношении к Путину немного копирует американского коллегу Дональда Трампа.

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Такое мнение в интервью «Апострофу» высказал капитан 1-го ранга ВМС США в отставке, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах, комментируя предложение Зеленского расширить переговоры относительно Донбасса представителями США и Великобритании.

«Президент Зеленский в отношении к Путину немного копирует президента США, мол: "Да, ты классный парень, но будем говорить на моих условиях, будем говорить о том, о чем я хочу говорить, не ты". Если учесть, что во время саммита G20 Трамп с Путиным обсуждал вопрос Украины, то это для него важно. Или неважно, потому что у него в США проблемы - демократы, будущие выборы. Поэтому я думаю, что с Путиным он говорит примерно в таком же тоне: "Хочешь со мной вести переговоры, будем говорить о том, о чем я хочу. Я хочу говорить об Украине, потому что это то, о чем ты не хочешь говорить". Трамп улыбается, его мимика очень саркастическая, но ведет свою политику. Думаю, был бы интересен такой формат. Это еще один козырь в колоде», – считает Табах.

Офицер отметил, что Германия и Франция для Путина – не конкуренты, ведь «дают ему делать, что он хочет».

«Путин сравнивает себя только с одним человеком - президентом США. Еще Китай, может, но Китай не участвует в этих конфликтах. Я бы только вдвоем с Путиным за стол переговоров не сел бы. Я бы говорил, что хочу этого, как Трамп говорит, но не сел бы. Мне кажется, они раскусили эту схему Путина – его жалобы, что он хочет переговоров, но с ним не хотят говорить. А здесь обратная тактика. Переговоры должны быть на условиях Украины и с международными партнерами», – отметил Табах.