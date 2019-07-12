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Названа дата, когда закроется последняя сессия Верховной Рады восьмого созыва (видео)

13:54, 12 июля 2019
Политика
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Иллюстрация REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, спикер напомнил, что, согласно календарному плану работы ВР, 12 июля предусмотрено завершение пленарной работы десятой сессии.

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В то же время, напомнил Парубий, на следующей неделе, с 15 по 19 июля, депутаты еще должны работать в комитетах, комиссиях и фракциях.

«Десятая сессия Верховной Рады Украины VIII созыва завершит свою работу 19 июля 2019 года. А последнее пленарное заседание десятой сессии Верховной Рады Украины VIII созыва объявляю закрытым», - сказал спикер.

Во время закрытия сессии в сессионном зале парламента также присутствовали члены правительства во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

После объявления о закрытии сессии в зале прозвучал гимн Украины. Также депутаты сделали групповое фото возле президиума и трибуны парламента.

Во время закрытия сессии в сессионном зале находилось, визуально, менее 100 депутатов.

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Теги: #Рада#Парубий