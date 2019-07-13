"Не последнее решение": нардеп назвал две причины снятия санкций ЕС с Януковича

Политик считает, что в будущем можно ожидать подобных решений.

После того, как суд Евросоюза отменил санкции 2016-2018 года против экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, можно ожидать и других решений в пользу "старого режима".

Об этом предупредил лидер общественного движения "Родная страна" Николай Томенко, передает «Обозреватель». Он назвал две основные причины снятия санкций.

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По его словам, первая и объективная причина снятия санкций – отсутствие четких и понятных обвинений в адрес Януковича и его команды со стороны правоохранительных органов Украины.

Томенко напомнил, что после Революции Достоинства генеральный прокурор Олег Махницкий обвинил Януковича в краже $100 млрд.

"Потом появилось уточнение, что это они в целом украли $100 млрд. А на КамАЗах было вывезено $32 млрд... Прошло 5 лет. Были всякие квази - и фейковые расследования. Но физических доказательств того, что Янукович украл – кроме заочного суда о том, что он предал Украину – мы не получили", – отметил он.

Также он обратил внимание, что настроения в Европе относительно Украины стали более прохладными и осторожными. По мнению политика, это вторая причина аннулирования старых санкций.

"Европейцы прекрасно понимают, что в Украине произошла смена власти, и можно спокойнее реагировать на ситуацию... Очевидно, теперь они среагировали на то, что серьезных и убедительных доказательств украинские правоохранительные органы не нашли. И соответственно, они снимают санкции. Думаю, это не первое и не последнее решение", – подчеркнул Томенко.

"Мы увидим еще не одно решение, которое касается представителей политического режима Януковича", – спрогнозировал он.