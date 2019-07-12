EU Observer: Отмена санкций против Януковича бьет по политике ЕС в отношении Украины

Издание пишет, что под удар было поставлено доверие к программе «Восточного партнерства».

Суд ЕС в Люксембурге аннулировал санкции против членов бывшего украинского режима. И это было ударом для европейской внешней политики на постсоветском пространстве. Активы бывшего президента Украины Виктора Януковича, его сына Александра и еще пяти членов правящего клана были заморожены после того, как режим был свергнут во время революции пять лет назад.

Но теперь суд отменил это решение на основании нарушения «фундаментальных прав» на «эффективную юридическую защиту», - пишет EU Observer. Санкций против Януковича и его приспешников были введены на основе писем, присланных Совету ЕС в Брюссель от украинского правительства, который начал работу после Революции Достоинства.

Но суд в Люксембурге решил, что информация в этих письмах не была достаточной для Совета ЕС, чтобы принять такое решение. Вердикт не просто аннулировал оригинальные санкции, введенные в 2014 году, но и последующие обновления их до 2018 года. Решение также лишило ограничений пять бывших чиновников режима Януковича Александра Клименко, Сергея Арбузова, генпрокурора Виктора Пшонку и его сына Артема, а также бывшего главу администрации президента Андрея Клюева.

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Украина передала свой список Евросоюзу, потому что все лица в нем были обвинены в хищении миллиардов долларов из государственной казны. Награбленное было выведено за границу. Издание пишет, что нет никаких сомнений в том, что все они были виноваты, особенно после обысков их дорогих имений, где были найдены груды золотых слитков и грузовики с наличными. Собственно, вердикт суда ЕС совсем не оправдал бывших украинских чиновников.

Все замороженные деньги на территории стран союза так и останутся замороженными. Потому что решение суда в Люксембурге не отменяет решение ЕС продлить санкции против людей из украинского черного списка до марта 2020 года. Совет ЕС также может подать апелляцию в течение следующих двух месяцев и 10 дней.

Но вердикт суда в Люксембурге наносит большой удар по доверию к Евросоюзу и его планам построить тесные отношения с шестью постсоветскими странами: Украиной, Грузией, Молдовой, Арменией, Беларусью и Азербайджаном. Программа «Восточного партнерства», запущенная в 2009 году, предусматривает подписание соглашений о политической и экономической ассоциации, чтобы отношения между ЕС и этими странами стали подобными тем, которые удалось построить с Норвегией и Швейцарией.

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Когда Янукович отказался подписывать такое соглашение, ему пришлось иметь дело с массовыми протестами, которые заставили его бежать из страны в Россию, где он сейчас и живет. После этого Кремль оккупировал украинский Крым и развязал войну на Востоке Украины. И эта война вряд ли закончится скоро, несмотря на все дипломатические усилия.

Тем временем программа «Восточного партнерства» за последние 10 лет остановилась без значительных успехов в еще пяти странах. Армения и Беларусь выбрали путинский «Евразийский союз». Азербайджан до сих пор под руководством лояльного к Москве автократа, которого не интересуют проевропейские реформы наподобие тех, которые проводят Грузия и Молдова. Последние стремятся присоединиться к ЕС, но, как и Украина, страдают от российской оккупации определенных территорий.