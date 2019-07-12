В ВР зарегистрирован проект постановления, который блокирует подписание Избирательного кодекса

Авторами проекта постановления являются депутаты от группы "Видродження" Валерий Писаренко и Дмитрий Святаш.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отмене решения ВР от 11 июля о принятии Избирательного кодекса Украины (№3112-1-П).

Текст проекта постановления размещен на сайте парламента.

Его авторами являются народные депутаты от группы "Видродження" Валерий Писаренко и Дмитрий Святаш.

В пояснительной записке к проекту постановления авторы, в частности, отмечают, что при принятии парламентом Избирательного кодекса "были допущены нарушения ряда требований Конституции Украины и регламента Верховной Рады Украины относительно процедуры принятия парламентом законов".

Как известно, в случае регистрации проекта постановления об отмене решения относительно принятия закона он не может быть подписан председателем парламента, пока такой проект постановления не будет отклонен.

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Как сообщал УНИАН, 11 июля Верховная Рада приняла Избирательный кодекс (№ 3112-1).

При этом сначала ВР голосовала 17 раз за возвращение к поддержке поправок, поскольку не набирались необходимые 226 голосов депутатов. Председатель ВР Андрей Парубий выходил из президиума в сессионный зал и подходил к каждой фракции и группе с просьбой поддержать кодекс.

Сначала он заявлял, что будет три голосования - за возвращение к поправкам, за поддержание поправок и собственно за Избирательный кодекс, но в результате произошло лишь два голосования: первое - за возвращение к поправкам, которое с 17-го раза поддержали 227 народных депутатов.

Затем Парубий поставил на голосование проект Избирательного кодекса, заявив, что он будет голосоваться вместе со всеми поправками, обнародованными рабочей группой, и со всеми дополнениями, объявленными с трибуны парламента. После этого набралось 230 голосов народных депутатов для поддержки кодекса.

В новом объединены 5 действующих сегодня законов - о выборах народных депутатов, о президентских выборах, о местных выборах, о Центральной избирательной комиссии и о Едином государственном реестре избирателей.

Избирательный кодекс будет применяться уже на следующих парламентских выборах, а на досрочных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля, народные депутаты будут избираться по старой системе.

Кодексом предусмотрена пропорциональная избирательная система для выборов народных депутатов с одним общегосударственным избирательным списком, который формируют политические партии. Этот список распределяется по региональным спискам, поэтому кандидаты из общего списка вносятся в определенный региональный список.

Согласно кодексу, в распределении депутатских мандатов участвуют те партии, которые преодолели 5-процентный барьер.

Согласно кодексу, баллотироваться может кандидат, которому исполнился 21 год и который 5 лет проживал на территории Украины - срок его непрерывного пребывания за пределами Украины в течение последних пяти лет перед днем голосования на выборах не должен превышать 183 дней.

Предусмотрено создание общегосударственного округа - это вся Украина, которая состоит из 27 избирательных регионов, которые в основном совпадают с границами существующих на сегодняшний день областей, но Киев и Днепропетровская область разделены на два избирательных региона в связи с большим числом избирателей. Избирательный регион Автономной Республики Крым объединен с Херсонской областью и создан один избирательный регион.

Согласно кодексу, приоритеты при образовании избирательных комиссий предоставляются тем партиям, которые имеют фракции в текущем созыве Верховной Рады, а все остальные партии - субъекты избирательного процесса, которые зарегистрировали кандидатов, подают своих представителей, и они определяются путем жеребьевки. При этом зарубежные участки также формируют партии, но на тех участках, где партии предложили недостаточное число представителей, присоединяется Министерство иностранных дел к формированию этих участков.