Нацсовет после скандала с "телемостом" просит ВР дать ему "эффективные рычаги влияния" на телеканалы

Также заместитель председателя Нацсовета по телерадиовещанию Ульяна Фещук просит парламент принять новый закон об аудиовизуальных медийных услугах.

Заместитель председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ульяна Фещук призвала депутатов поддержать законопроект об усилении информационной безопасности и противодействия государству-агрессору в информационной сфере.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время выступления в Верховной Раде, отвечая на вопросы депутатов, что должен сделать парламент следующего созыва, чтобы Нацсовет имел достаточный объем полномочий, чтобы защищать информационное пространство Украины.

«С учетом практики и тех вызовов, которые мы получаем каждый день, я думаю, что наиболее эффективным было бы принятие нового закона об аудиовизуальных медиа-услугах. Потому что сейчас действует закон 2006 года, который еще был разработан с учетом старых технологий, а на самом деле мир идет вперед», - отметила Фещук.

Кроме того, она призвала поддержать проект изменений в закон «О телевидении и радиовещании» относительно усиления информационной безопасности и противодействия государству-агрессору в информационной сфере (№9068).

Этот проект закона, по словам Фещук, дает Нацсовету эффективные рычаги влияния на телерадиоорганизации в случае нарушений законодательства.

Как сообщал УНИАН, законопроектом №9068 «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» относительно усиления информационной безопасности и противодействия государству-агрессору в информационной сфере» предлагается предоставить Нацсовету по телевидению и радиовещанию право наказывать СМИ за отрицание российской агрессии и распространения фейков.