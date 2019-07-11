Зеленский провел первый телефонный разговор с Путиным

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Зеленский и Путин обсудили войну на Донбассе и обмен пленными, а также возможность продолжения контактов в нормандском формате.

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

«Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договорённость о продолжении этой работы на уровне экспертов», - говорится в сообщении.

Обсуждалась также возможность продолжения контактов в «нормандском формате».

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Как сообщал УНИАН, Ранее 8 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину формат переговоров с участием президента США Дональда Трампа. "Хочу обратиться к президенту России Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить, ведь надо поговорить? Правда?" - заявил он.

В Кремле ответили, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского обсудить конфликт на Донбассе в Минске с участием лидеров РФ, Франции, Украины, ФРГ, Великобритании и США будет рассмотрена.