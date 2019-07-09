В Госдуме заявили, что благодаря России Украина и Грузия стали странами-инвалидами без своих территорий

В Госдуме России также потребовали от Украины и Грузии извинений перед Москвой.

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что "благодаря России" Украина и Грузия стали странами - инвалидами без своих территорий, а также потребовал извинений перед Москвой.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Толстой сказал сегодня, выступая с трибуны российского парламента.

По его словам, Грузии нужно извиняться не за слова журналиста (УНИАН: 7 июля ведущий программы "P.S." Георгий Габуния в эфире грузинского телеканала "Рустави 2" обматерил президента РФ Владимира Путина, напомнив, что тот является лидером страны-оккупанта), а за "смысл, риторику в адрес России и президента России".

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Только благодаря нашей стране... Но это, собственно говоря, и все знают, только благодаря нашей стране сегодня на карте мира существуют вот эти два злобных инвалида, без части своих территорий, несостоявшихся государства – Украина и Грузия. Да, они такие, и они будут этой злобой полыхать долгое время, пока не поймут, что никогда эти территории к ним не вернутся", - считает Толстой.

По его словам, все это надо признать, и "если украинским политикам только предстоит извиняться", то "грузинские политики должны это сделать немедленно и официально".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 июля, Госдума РФ приняла заявление, в котором рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту. Окончательное решение по поводу введения санкций должен был принять Путин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что РФ может запретить ввоз грузинских вин и воды, а также ограничить денежные переводы в Грузию, что обойдется Грузии в 10% ВВП.

Путин заявил, что Россия из "уважения к грузинскому народу" не будет вводить санкции.