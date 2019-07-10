СБУ не даст разрешения Савченко выезжать в ОРДЛО для агитации – Тука

Надежда Савченко намерена поехать в агитационный тур на оккупированную часть Донбасса.

Служба безопасности Украины не даст разрешения Надежде Савченко на пересечение линии соприкосновения между свободной Украиной и оккупированными террористами территориями.

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Об этом в эфире "Прямого" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Непосредственно в отношении Савченко. Для меня непосредственно остается невыясненным и непонятным вопрос, как человек, который подозревается в совершении такого тяжкого преступления, находится на свободе. Но несмотря на то, если уж так случилось, то нет никакого сомнения, что СБУ не даст разрешение этому человеку на пересечение линии соприкосновения. Это вообще просто нонсенс, который не может укладываться в здравый смысл, когда человек, который подозревается в связях с террористами, которая подозревается в организации террористического акта против высших должностных лиц нашего государства, и будет ехать к террористам на переговоры", - сказал Тука.

Он заметил, что если СБУ таки предоставит Надежде Савченко такой пропуск, то это будет означать, что главу СБУ в тот же день нужно будет отправлять в отставку и под следствие.

Ранее Надежда Савченко, которая баллотируется в Верховную Раду в мажоритарном округе №51 в Донецкой области, заявила в комментарии изданию "Новости Донбасса", что намерена поехать в агитационный тур на оккупированную часть Донбасса.