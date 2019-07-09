Савченко собралась в агитационный тур на оккупированный Донбасс

Нардеп баллотируется по округу №51 в поселке Зайцево на линии разграничения.

Народный депутат Надежда Савченко не понимает, почему кандидаты в депутаты не едут на временно оккупированную территорию, чтобы "говорить там с людьми". Соответствующий агитационный тур запланировала сама нардеп.

Об этом она рассказала в комментарии Новости Донбасса.

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"Округ там (на линии разграничения - УНИАН) не заканчивается. Округ продолжается в Горловке, на оккупированной территории… Для этого есть минский процесс, и работу надо было вести по привлечению тех людей, которые, в принципе, являются украинцами, только на временно оккупированной территории. Если мы желаем Крым и Донбасс", - отметила Савченко.

Она рассказала, что не имела проблем с получением пропуска от штаба операции Объединенных сил. В то же время проблемы для нее, сестры Веры Савченко и зампредседателя партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко Татьяны Проторченко возникли в СБУ.

Все трое идут на досрочные выборы в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.

Как сообщал УНИАН, в начале июня Савченко заявила, что ее партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" будет принимать участие во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Напомним, Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого 8 марта 2018 задержали на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревали в подготовке терактов и государственного переворота.

По данным следствия, они планировали обстрелять здания в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание Верховной Рады.

Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 оружия из оккупированной на подконтрольную Украины территорию для совершения терактов.

В ночь с 15 на 16 апреля Броварской горрайонный суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи, поскольку истек срок их мероприятий. 23 апреля Савченко пришла в Верховную Раду.