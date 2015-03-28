Днепропетровск стал прифронтовым, но должен остаться мирным городом - Корбан

Днепропетровск стал прифронтовым, но должен остаться мирным городом. Об этом заявил экс-заместитель председателя Днепропетровской ОГА Геннадий Корбан на большом патриотическом митинге в субботу, передает ТСН.

"Все это время, защищая страну, мы боролись за ваши сердца, ваши души, ваши дома. Днепропетровск - это мирный город", - заявил он, обращаясь к участникам собрания.

"Я хочу вам низко поклониться за то, что вы нас терпели целый год", - добавил он. На эти слова публика ответила овацией и скандированием: "Спасибо!".

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Корбан также добавил, что команда экс-руководителя ОГА Игоря Коломойского продолжит свою деятельность в Днепропетровске.

"Мы будем осуществлять общественный контроль. Будем вместе с вами строить Украину будущего", - заявил он.

После выступления Корбана со сцены митинга маленький мальчик выпустил в небо белого голубя - символ мира.