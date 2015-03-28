Президент Украины Петр Порошенко и председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер подтвердили во время сегодняшнего телефонного разговора, что Саммит Украина-ЕС состоится 27 апреля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, во время разговора Юнкер сообщил, что к сожалению, вынужден перенести визит в Киев, который планировался на понедельник, 30 марта, из-за непредвиденных обстоятельств со здоровьем. Собеседники договорились согласовать новые даты визита по дипломатическим каналам.

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Порошенко также обратился к председателю Европейской Комиссии с просьбой поддержать рассмотрение в институтах ЕС возможности направления миротворческого контингента в Украину в рамках Европейской политики безопасности и обороны.

В сообщении отмечается, что собеседники затронули вопросы дополнительных механизмов для увеличения макрофинансовой помощи и участия ЕС в международной конференции в поддержку Украины.

«Порошенко и Жан-Клод Юнкер также обсудили вопросы повестки дня саммита «Восточного партнерства» в Риге. Президент Украины подчеркнул необходимость урегулирования вопроса присоединения к Соглашению о совместном авиационном пространстве и призвал Европейскую Комиссию найти механизмы для компромисса с целью подписания данного Соглашения на одном из ближайших саммитов при участии Украины и Европейского Союза», - добавили в пресс-службе.