Рада в четверг может рассмотреть законопроект, который заблокирует проведение телемоста с агрессором – Парубий

Глава ВР убежден, что «все народные депутаты должны быть на своих местах, на боевом посту в четверг».

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий прогнозирует рассмотрение в четверг законопроекта, который сделает невозможным проведение телемоста со страной-агрессором.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, говоря о заседании парламента 11 июля.

«Я прогнозирую, потому что мы договорились с Комитетом по вопросам свободы слова, что будет подготовлен законопроект, который сделает невозможным проведение телемоста между Украиной и страной-агрессором Россией. Это будет важное голосование. И я убежден, все народные депутаты должны быть на своих местах, на боевом посту в четверг», - сказал Парубий.

Как сообщал УНИАН, на 12 июля был запланирован телемост "Надо поговорить" между российским телеканалом «Россия 1» и украинским «Newsone». Анонс телемоста вызвал острую реакцию: президент Украины Владимир Зеленский назвал анонсированный телемост дешевым пиар-ходом перед парламентскими выборами, чтобы разделить украинцев на два лагеря.

8 июля под стенами телеканала NewOne собралась акция протеста, связанная с анонсированным совместным эфиром с российским пропагандистским СМИ "Россия 1".

После этого телеканал Newsone сообщил об отмене телемоста, якобы из-за "массированной информационной атаки" против телеканала.