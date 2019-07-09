Британский журналист назвал четкие шаги для уничтожения пропаганды РФ в Украине

Журналист посоветовал, каким образом украинцам бороться с российской пропагандой.

Для того, чтобы Украина могла эффективно противостоять агрессии России, необходимо залатать все имеющиеся пробелы во всех сферах государственного устройства.

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Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал известный британский журналист Эдвард Лукас.

"Украина должна быть готова действовать в ответ, продемонстрировать свою стойкость. Надо сделать транспортную, информационную и финансовую системы более устойчивыми к нападениям. Надо усиливать международную поддержку, привлекать внимание к военному давлению России в Азовском море. Надо усилить информационные системы, чтобы исчезла российская пропаганда. Россия скупает влияние через дружественно настроенных к ней украинских олигархов. Если Россия видит слабину, она пытается ею воспользоваться", - сказал он.

Также он дал совет, каким образом украинцам бороться с российской пропагандой.

"Не существует единого способа противодействовать российской пропаганде. Один из путей - улучшение медиаграмотности. Как в Финляндии - там учат детей распознавать пропаганду и подвергать информацию, которую они видят, сомнениям. Надо поддерживать настоящие медиа финансово, чтобы в фейковых было меньше шансов", - добавил эксперт.