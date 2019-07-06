Командующим сил логистики Вооруженных сил Украины назначен генерал-лейтенант Вишневский

Генерал-лейтенант Олег Вишневский ранее возглавлял оперативное командовение «Юг».

Командующим сил логистики Вооруженных сил Украины назначен генерал-лейтенант Олег Вишневский, который ранее возглавлял оперативное командование «Юг».

Как сообщили УНИАН в Управлении коммуникаций и печати Министерства обороны, сегодня во время рабочей поездки в Одесскую область министр обороны Степан Полторак назначил Вишневского новым командующим сил логистики ВСУ.

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«Генерал-лейтенант Олег Вишневский имеет опыт выполнения задач как на командных, так и на штабных должностях. Он прошел практически путь от лейтенанта до генерал-лейтенанта, занимая различные должности и имея соответствующую подготовку и образование. Однако, по моему глубокому убеждению, главным является не то, что он имеет соответствующее образование, а то, что имеет практический опыт. Он знает, какие проблемы есть в силах логистики, ведь был командующим ОК «Юг». Человек, который знает проблемы снизу и теоретически знает, как это сделать. Убежден, что он точно это сделает», - отметил министр обороны Украины.

Полторак поблагодарил Вишневского за деятельность в ОК «Юг» и пожелал успехов в дальнейшем прохождении воинской службы на новой должности.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 июля, Полторак представил личному составу оперативного командования «Юг» нового командующего этого органа военного управления - генерал-майора Игоря Палагнюка.