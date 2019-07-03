В Киеве кандидата в нардепы уволили с работы из-за поддержки Зеленского (фото)

Назначение Порядина на должность было коллективным решением совета, а уволила его Семенова самостоятельно.

В Киеве незаконно уволен с должности директора КП «Обрий» Александр Порядин, который баллотируется на 97 мажоритарном округе столицы. Это решение было единолично принято первым заместителем председателя Киевского областного совета Татьяной Семеновой.

Об этом сообщает «СтопКор». Согласно законодательству, кандидат в депутаты во время избирательного процесса не может быть уволен с работы по инициативе собственника предприятия, учреждения, организации или уполномоченного им органа (ст.76. Ч. 2 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины»). Кроме того, назначение Порядина на должность было коллективным решением совета, а уволила его Семенова самостоятельно.

По мнению Порядина, толчком к освобождению могли стать разногласия в политических взглядах.

«Вся эта война началась из-за того, что в своей предвыборной программе я высказал позицию в поддержку Владимира Зеленского - что поддерживаю его в ряде законопроектов. Госпожа Семенова против этого. Она из БПП и это совсем другая позиция, с нашей расходится. Это результат давления с ее стороны на меня, как на кандидата. Она предупредила, а я не снял свою кандидатуру», - рассказал он.

2 июля на предприятии появился новоназначенный и.о. председателя Максим Гаевой в сопровождении «титушок» - молодых людей спортивного телосложения. На место событий была вызвана полиция. Правоохранители взяли показания обеих сторон и подтвердили факт незаконности увольнения руководителя КП «Обрий» с должности. Полицейские изъяли у «титушек» балаклавы, ножи, газовые баллончики и военную униформу.