РФ возобновила платежи в бюджет Совета Европы

Сумма взноса составляет 33 миллиона евро.

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год после возвращения делегации РФ в Парламентскую ассамблею СЕ.

Об этом сообщили в пресс-службе организации, пишет ТСН.

"Подтверждаю вам, что Россия внесла свой взнос в бюджет Совета Европы", - сказал пресс-секретарь СЕ Даниэль Хольтген.

Как отмечается, сумма взноса составляет 33 миллиона евро.

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Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политики назвали шантажом.

25 июня ПАСЕ приняла резолюцию "Усиление процесса принятия решений Парламентской Ассамблеей относительно полномочий и голосования". Документ поддержали 118 парламентариев, против были 62, 10 воздержались. В связи с этим решением механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, отменен.

26 июня в ПАСЕ поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации Российской Федерации без введения каких-либо санкций. За соответствующую резолюцию проголосовали 116 парламентариев, против - 62, 15 воздержались.

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ решили досрочно покинуть летнюю сессию из-за возвращения делегации Российской Федерации в ассамблею.