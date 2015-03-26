Порошенко представил нового губернатора Днепропетровщины

Как передает корреспондент УНИАН, представление состоялось во время совещания с активом области в присутствии бывшего главы Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского.

Как сообщал УНИАН, 25 марта президент Украины Петр Порошенко подписал заявление Игоря Коломойского об отставке с должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации. Порошенко также сообщил, что исполняющим обязанности председателя Днепропетровской ОГА будет назначен Валентин Резниченко.

Читайте такжеСовесть нации против злого Коломойского

Справка УНИАН. Валентин Резниченко родился 22 апреля 1972 года в Днепропетровске. С 1996 года работал в группе компаний ООО "Украинский медиа холдинг". В 2003 году был назначен на должность вице-президента ООО "Украинский медиа холдинг". С августа 2014 года Резниченко возглавил Украинский государственный центр радиочастот. Предыдущий председатель ОГА Валерий Баранов подал в отставку 27 октября 2014 года.

21 февраля Порошенко назначил Резниченко председателем Запорожской областной государственной администрации.