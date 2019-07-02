Климкин украл у Зеленского возможность отреагировать на хитрый план Кремля - дипломат

Глава МИД должен был проинформировать президента - для того, чтобы дать возможность определить правильный ответ и сформулировать пути реализации своей политики, учитывая все особенности ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от премьера привлечь к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина. Тот "забыл" уведомить главу государства о ноте Министерства иностранных дел Российской Федерации относительно освобождения пленных украинских моряков, и не показал ноту-ответ с украинской стороны.

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У Украины есть пленные. А приоритетом деятельности президента, которая определена Конституцией, является в внешняя политика и оборона. То есть, реализовывая свои конституционные права, глава государства фактически объявил и добровольно признал своим приоритетом освобождение моряков, пишет на страницах издания "Главред" дипломат Богдан Яременко.

По Конституции он не только представляет Украину в международных отношениях, но и определяет внешнюю политику, и руководит ею. Поэтому в рамках своих полномочий президент может не только сам совершать свои действия, например, обсуждать вопросы и договариваться с иностранными лидерами, ища их помощи, но и вправе давать поручения, руководить всеми органами исполнительной власти, в том числе Министерством иностранных дел. И в рамках этого приоритетного задания все органы исполнительной власти должны подчиняться и выполнять поручения главы государства.

Яременко отметил, что министр иностранных дел, получив ноту Российской Федерации в рамках исполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву, знал, что его ведомство не занимается вопросами освобождения моряков, не ведет эти переговоры и не является центральным ведомством, которое совершает эти переговоры.

И глава МИД должен был проинформировать президента - для того, чтобы дать возможность определить правильный ответ и сформулировать пути реализации своей политики, учитывая все особенности ситуации.

"Министр лишил Украину в лице президента возможности адекватно отреагировать. Он оправил ответ на свое усмотрение, исходя только из интересов продолжения Международного трибунала. Таким образом, он фактически нарушил субординацию, создал проблемы, в том числе, возможно, с задержкой передачи Украине пленных моряков, что воспрепятствовало президенту в исполнении его профессиональных обязательств. И, вероятно, создало последствия для безопасности, здоровья и жизни украинских граждан, которые находятся в плену", - пишет Яременко.

Таким образом, его действия были односторонние и в данном случае, можно сказать, непрофессиональные. И президент в праве искать какие-то способы реагирования.