Гибель детей в пожаре на Одесщине: Зеленский дал задание новому главе ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский считает одной из первых задач будущего председателя Одесской областной государственной администрации проконтролировать расследование трагедии, в результате которой погибло четверо детей.

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Об этом сообщается на официальном интернет-представительстве президента Украины Владимира Зеленского.

«Президент Украины Владимир Зеленский поручил будущему председателю Одесской областной государственной администрации, который в ближайшее время будет назначен на должность, лично проконтролировать расследование трагедии в Одесской области, в результате которой погибли четверо детей», - говорится в сообщении.

«Одна из первых задач для нового председателя Одесской ОГА - взять под личный контроль выяснение причин этой трагедии и предотвращение подобных случаев в будущем», - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 1 июля в селе Черная Окнянского района Одесской области в результате пожара в частном жилом доме погибли четверо детей. Матери детей на момент пожара находились во дворе в состоянии алкогольного опьянения.

26 июня Кабмин поддержал представление списка кандидатов, которых Администрация президента Украины предложила на должности председателей восьми облгосадминистраций. В частности, на должность председателя Одесской ОГА предлагалось назначить Андрея Андрейчикова. В тот же день активисты пикетировали Одесскую облгосадминистрацию, протестуя против планов центральной власти назначить её председателем Андрейчикова.