Нардеп Алексеев: Правительство дало жесткий сигнал о противодействии коррупции

Об этом заявил член комитета по вопросам правовой политики и правосудия, народный депутат парламентской фракции «Народный фронт» Игорь Алексеев в эфире ТРК «Украина», 25 марта.

«Это тот действенный шаг, который может показать обществу, что независимо от того, какую должность ты занимаешь, ты участковый инспектор, чиновник - тебя могут задержать, если подозревают во взяточничестве», - сказал Алексеев.

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Представитель «Народного фронта» отметил, что Правительство дало четкий жесткий сигнал о противодействии коррупции.

«Продолжается служебное расследование в фискальной службе и по отдельным госпредприятиям, входящих в сферу Минэкологии и Минагрополитики. Правительство Арсения Яценюка заняло жесткую позицию, что коррупции в стране быть не может», - резюмировал Алексеев.