Украина приостановила членство своего генпрокурора в координационном совете стран СНГ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПУ.

«Генеральная прокуратура Украины инициировала вопрос о выходе из Решения Совета глав государств СНГ от 25.01.2000 г.«О Координационном совете генеральных прокуроров государств - участников Содружества Независимых Государств» и прекращении членства в этом органе, который был поддержан руководством государства», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что соответствующее решение украинской стороны обусловлено отсутствием реальных результатов и формальным подходом к организации работы КСГП.

Согласно данным веб-портала Исполнительного комитета СНГ, 17 марта 2015 Украина вышла из указанного решения Совета глав государств СНГ и прекратила членство генерального прокурора Украины в Координационном совете генпрокуроров государств-участников СНГ.