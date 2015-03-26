До конца года сократят пятую часть госслужащих - глава Нацагентства

Об этом во время брифинга сообщил председатель Нацагентства Константин Ващенко, пишет РБК-Украина.

"Я думаю, что с учетом всего этого на конец года у нас будет до 220 тысяч госслужащих", - рассказал Ващенко.

По его словам, на данный момент в Украине насчитывается около 300 тысяч государственных служащих и около 100 тысяч должностных лиц местного самоуправления.

"Понятно, что с одной стороны с передачей функций и полномочий на места - пропорция будет меняться", - отметил Ващенко.

Читайте такжеКабмин ограничил зарплаты работникам областных и районных администраций"С государственной службы будет выведена большая категория нынешних служащих - это работники патронажных служб, персональных офисов различных структур, где сегодня есть госслужащие, но эти органы не выполняют функции государственной службы, например, Национальная академия госуправления, Институт стратегических исследований и много других учреждений - их работники потеряют этот статус. Также законом предусмотрено, что потеряют статус госслужащих работники структурных подразделений министерств и ведомств местных органов власти, которые выполняют функции по обслуживанию - это хозяйственные управления, IT", - пояснил глава Нацагентства.

Он сообщил, что за счет этого около 30 тысяч человек потеряют статус госслужащего, добавив, что в бюджете на 2015 г. уже заложено 20% сокращение собственно госслужащих.

"Плюс речь идет о том, что часть госслужащих перейдет в органы местного самоуправления и получит другой статус", - сказал Ващенко.