В ОБСЕ до сих пор не получили от сторон на Донбассе полной информации об отводе тяжелого оружия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Мариуполе.

Представитель миссии напомнил, что, начиная со следующего дня после подписания пакета Минских договоренностей от 12 февраля СММ ОБСЕ постоянно посылала запросы всем сторонам о том, что они должны предоставить информацию о том, где находилось вооружение на момент подписания договоренностей, по каким маршрутам оружие будет отводиться и куда именно отводиться, а потом храниться.

“Обе стороны в настоящее время не смогли предоставить подробную информацию по этому поводу”, - сказал Хуг.

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По его словам, наблюдатели, не получив нужную информацию, пытаются самостоятельно составить список вооружения для того, чтобы удостовериться, что вооружение не просто отводится, а затем возвращается на прежние позиции на линии разграничения, и что это вооружение не прячут от миссии.

“Нам надо удостовериться в том, что эти вооружения отводят, и что они остаются на местах отвода”, - заметил Хуг.

Он подчеркнул, что миссия требует свободного и безопасного доступа ко всем местам, где соответствующее вооружение сохраняется.

По словам Хуга, «за последние две недели было много случаев, когда миссии предоставляли доступ со стороны украинской армии к таким местам, и только недавно в миссии появился частичный доступ к таким местам на территории так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Хуг добавил, что доступ позволяет посчитать количество вооружения, а также зафиксировать регистрационные номера.

Заместитель председателя СММ ОБСЕ сказал, что от всех сторон зависит полное документирование, которое вооружения отводится, чтобы миссия могла сравнить то, что она видела на местах, с тем, что стороны заявляют.