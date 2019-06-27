Обвинял в "разворовывании бюджета": отец Гандзюк выиграл суд против Кивы

Илья Кива должен опровергнуть информацию и заплатить судебный сбор.

Суд удовлетворил иск отца Екатерины Гандзюк Виктора к Илье Киве и Еспресо.TV и признал, что Кива сообщил в прямом эфире недостоверную информацию относительно херсонской активистки.

Соответствующее решение принял Соломенский районный суд Киева 26 июня 2019 года, сообщил нардеп Маси Найем на своей странице в Facebook.

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Таким образом, своим заочным решением суд:

- признал недостоверной информацию, распространенную Кивой 2 октября 2018 года на Еспресо.TV следующего содержания: "Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета";

- обязал Киву в течение десяти календарных дней со дня вступления решения в законную силу опровергнуть недостоверную информацию путем сообщения в эфире телеканала Еспресо.TV о том, что следующая информация не соответствует действительности: "Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета";

- взыскать с Кивы в пользу Виктора Михайловича Гандзюк судебный сбор в размере 1409 гривень 60 копеек.

"В том же самом эфире на 05 минуте 38 секунде Кива говорит: "Я отвечаю за каждое сказанное свое слово". Собственно, пришло время", - добавил Найем.