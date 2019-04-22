Кива: новый президент должен изменить экономическую ситуацию в Украине

Первым заданием новоизбранного президента Украины должно быть разрушение экономических монополий, которые бьют по карману каждого украинца.

Об этом лидер Социалистической партии Украины Илья Кива заявил в эфире телеканала «NEWSONE».

«На Зеленском очень огромная ответственность. И его первые шаги должны быть направлены на изменение экономической ситуации в стране - в отношении простых людей. А это - разрушение экономической монополии, разрушения контрактов «Дюссельдорф+», «Роттердам+», поскольку это сегодня бьет по карману каждого украинца, это счета, которые мы бесконечно получаем », - сказал он, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте партии.

При этом Кива выразил убеждение, что «это и будет патриотизм, это и будет отношение к своему народу».

«Для меня будут маркером действий новоизбранного президента его шаги по возвращению украденных нынешней преступной властью денег. В чем была жадность пока еще действующей власти? Миллиарды Януковича спокойно выводились, им дали возможность все вывести с дисконтом, потому, что это было выгодно действующей власти», - подчеркнул он.

Политик также выступил за национализацию предприятий, в частности тех, которые были приватизированы действующим главой государства.

«Когда говорят о фабрике «Рошен», то я говорю о фабрике им.Карла Маркса, которая была украдена у украинского народа, которая была построена нашими родителями. И Ленинская кузница, которая была преступным путем приватизирована и находится под контролем пока еще действующего президента. Эти предприятия мы обязаны вернуть под контроль государства», - сказал он.