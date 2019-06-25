Украинская делегация в ПАСЕ будет отстаивать свою позицию до конца – нардеп Ионова

ПАСЕ приняла резолюцию, которая даст возможность для снятия санкций с российской делегации. Теперь делегация РФ сможет участвовать в работе ассамблеи без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности Украины.

Исполняющая обязанности председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции Мария Ионова заявила, что украинская делегация будет протестовать против возвращения полномочий членам российской делегации на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы 25 июня.

Об этом она заявила в интервью проекту Радио Свобода «Крым.Реалии».

Она напомнила, что шестеро из 11 депутатов из состава российской делегации в ПАСЕ находятся под международными санкциями за голосование за ввод войск в Украину.

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«Мы будем отстаивать свою позицию до конца. Мы будем протестовать. Как только российская делегация будет восстановлена в своих правах, нам участвовать, быть в одном зале с людьми, шесть из 11 которые голосовали за ввод войск в Украине... Я думаю, что сегодня после того, как украинская делегация исчерпает все свои возможности защиты, согласно уставу и регламенту ПАСЕ, мы обязательно будем принимать решение делегации. Это будут скоординированы действия, о них сообщит председатель нашей делегации», - сказала Ионова.

Она назвала вчерашнее голосование в ПАСЕ «медленным самоубийством» ассамблеи.

Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-pace-rosia/30018628.html

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платит взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политики назвали шантажом.

Сегодня ночью ПАСЕ приняла резолюцию «Усиление процесса принятия решений Парламентской Ассамблеей относительно полномочий и голосования». Документ поддержали 118 парламентариев, против - 62, 10 воздержались. В связи с этим решением механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, отменен.

Принятие резолюции дает возможность для снятия санкций с российской делегации. Теперь делегация РФ сможет участвовать в работе ассамблеи без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.

В МИД Украины считают, что принятие делегатами ПАСЕ такой резолюции является свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы вследствие беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны РФ.