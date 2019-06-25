Под зданием Совета Европы собрался пикет против возвращения России в ПАСЕ (фото, видео)

Люди стоят с плакатами в поддержку Украины и Грузии.

Утром 25 июня под зданием Совета Европы в Страсбурге, Франция, проходит пикет против возвращения делегации России в парламентскую ассамблею.

Фото и видео с акции опубликовал российский адвокат Николай Полозов, который защищает в судах украинских политзаключенных.

Полозов объяснил, что акция проходит перед началом рабочего дня в Совете Европы. Именно сейчас делегаты из разных стран съезжаются к зданию и видят протест.

Люди стоят с плакатами в поддержку Украины и Грузии, которые были единственными странами среди участников заседания ПАСЕ вечером 24 июня, которые полным составом проголосовали против возвращения российской делегации.

На митинге видно украинский и грузинский флаги.

Люди кричат «Европа, проснись».

Как сообщал УНИАН, Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию, которая меняет правила организации и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении России. Фактически это дает возможность российской делегации вернуться к работе как полноценному члену. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.

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После такого решения ПАСЕ украинская делегация может приостановить свое участие в ассамблее, заявила и.о. председателя комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова.

В 2014 году делегацию РФ лишили права голоса в ПАСЕ из-за аннексии Крыма и исключили из всех руководящих органов. Российская делегация не присутствует на сессиях, а Москва перестала платить членские взносы в ПАСЕ и Совет Европы.