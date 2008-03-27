Наша Украина отвезет крымских журналистов в штаб-квартиру НАТО

Крымская республиканская организация партии “Народный Союз Наша Украина” намерена организовать поездку крымских журналистов в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Крымской организации НСНУ, цель поездки – ознакомить работников крымских СМИ с деятельностью Альянса. «В парторганизации хотят, чтобы, обращаясь к теме НАТО, журналисты опирались не на идеологические штампы советской эпохи, а получили информацию из первых рук, и не по слухам знали предмет, о котором пишут», - отмечают представители республиканской организации НСНУ.

Во время рабочей поездки в Крым народный депутат (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”), председатель подкомитета ВР по вопросам сотрудничества с НАТО и АЗЕС Ольга ГЕРАСИМЮК призвала журналистов рассказывать гражданам “все, что можно узнать о НАТО”, а не подавать неполную или искаженную информацию об Альянсе.

«Есть право людей на информацию. А мы, журналисты, часто нарушаем это право, даже не обманывая людей, а, давая им неполную, урезанную информацию», - сказала О.ГЕРАСИМЮК.

«Давайте сначала расскажем нашим гражданам все, что можно узнать о НАТО, о других актуальных темах, а они потом сами сделают свой выбор. Но это будет осознанный выбор», – прибавила она.

Ознакомительная поездка украинской делегации работников местного самоуправления в Брюссель, в составе которой будут и представители Крыма, в частности и журналисты, может состояться уже в апреле.