Гибель нардепа Дмитрия Тымчука – биография и чем запомнился координатор "Информационного сопротивления"

Дмитрий Тымчук стал известен благодаря детальному освещению оккупации Крыма и Донбасса Россией.

В среду, 19 июня, в результате огнестрельного ранения погиб народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. УНИАН собрал для вас факты из биографии погибшего народного депутата.

Биография Дмитрия Тымчука

Дмитрий Тымчук родился 27 июня 1972 года в Чите (РСФСР). Детство провёл в ГДР, где его отец проходил службу в составе группы советских войск, а юность - в Бердичеве Житомирской области. Окончил Бердичевский политехнический колледж.

В 1995 году закончил факультет военной журналистики Львовского высшего военно-политического училища.

1995 - 1997 годах Тымчук проходил службу в войсках противовоздушной обороны. С 1997 по 2000 год работал в штабе Национальной гвардии. С 2000 по 2012 год работал в различных структурных подразделениях Министерства обороны Украины.

Во время служебных командировок посетил украинские контингенты миротворческих сил ООН в Ираке, Ливане и Косово.

Читайте такжеВ Киеве найден застреленным нардеп от НФ Дмитрий Тымчук

Депутатская деятельность Тымчука

На внеочередных парламентских выборах в Украине 2014 года был избран народным депутатом Украины 8-го созыва от украинской партии Народный фронт. По партийному списку он шел под № 13.

Был членом комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

На пленарных заседаниях Верховной Рады, по данным регистрации депутата с помощью электронной системы, Тымчук присутствовал 519 раз (91%), отсутствовал - 50 (9%).

По данным письменной регистрации, присутствовал - 474, отсутствовал по уважительным причинам - 6, отсутствовал по неизвестным причинам – 84 раза.

Всего подал почти 70 законопроектов и 66 депутатских запросов.

Читайте такжеВ МВД назвали три версии гибели Тымчука, среди них - убийство

«Информационное сопротивление» Тымчука

Со 2 марта 2014 года Тымчук является координатором группы «Информационное сопротивление». Группа занималась проверкой и распространением оперативной информации относительно российского вторжения в Украину, а главной целью называлось противодействие российскому информационному влиянию.

Также Тымчук был главным редактором интернет-проекта «Флот2017» и руководителем общественной организации «Центр военно-политических исследований».

Именно благодаря информационной деятельности Тымчук стал популярным в интернете. По состоянию на 19 июня у Тымчука насчитывается 268 тысяч 278 подписчиков в Facebook.

Стоит отметить, что 1 ноября 2018 года были введены российские санкции против 322 граждан Украины, включая Тымчука.