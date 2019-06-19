В НФ не верят, что гибель Тымчука - несчастный случай
Первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук не верит, что гибель его коллеги по фракции Дмитрия Тымчука - несчастный случай в результате чистки огнестрельного оружия.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.
По словам Тетерука, для получения информации об обстоятельствах гибели Тымучка необходимо дождаться официальной позиции правоохранительных органов.
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"Следственная группа там работает, глава киевской полиции там работает, председатель Нацполиции Князев на месте трагедии", - сказал он.
"Как офицер я лично не верю в то, что это несчастный случай в результате чистки оружия. Но для того, чтобы получить полную информацию, я прошу всех дождаться официальной информации от правоохранительных органов", - подчеркнул Тетерук.
Он напомнил, что Тымчук с 2014 года вместе с коллегами освещал ход агрессии Российской Федерации, участие российской армии в агрессии против Украины.
"Все это дает основания считать, что мы будем иметь версию замаскированного убийства под самоубийство", - сказал депутат.
По его словам, полиция и другие органы должны как можно тщательнее изучить это дело и в кратчайшие сроки дать ответ, что произошло.
Как сказал Тетерук, если речь будет идти об умышленном убийстве, он хотел бы, чтобы возмездие для заказчиков и исполнителей было неотвратимым.
На вопрос, почему он не верит, что это мог быть несчастный случай, Тетерук ответил, что с 90-го года работает с оружием и знает, когда могут быть несчастные случаи, а когда - халатное обращение с оружием.
"Дмитрий - профессиональный военный, и с оружием, так же, как и я, провел более половины жизни. Есть определенные вещи, которые нарабатываются на автоматизме... Я просто не верю, что офицер с многолетним опытом погиб в результате халатного отношения к персональному оружию. Это неправда, это не может быть. 99%, что это неправда", - заявил Тетерук.
На вопрос, имел ли Тымчук врагов и получал ли угрозы, Тетерук заметил, что в последние разы, когда он виделся с Тымчуком, он не имел никаких "депрессивных намерений покончить жизнь самоубийством". "Я не верю в то, что это самоубийство", - добавил он и заметил, что Тымчук не говорил ему о каких-либо угрозах.
Кроме того, на вопрос о том, что член фракции "Народный фронт" Антон Геращенко написал в соцсетях, что речь идет о несчастном случае, Тетерук ответил, что Геращенко "злоупотребляет своим правом обнародовать ту информацию, которая не должна быть обнародована, и он забегает вперед".
"Меня это неимоверно раздражает, и я не могу комментировать то, что делает Антон Геращенко. Как гражданин своей страны я ему сделал замечание, что он бежит впереди паровоза. И неправильно делать то, что должны делать исключительно наши компетентные правоохранительные органы. Мне не нравится то, что он сделал", - подчеркнул депутат.