Российский оппозиционер назвал "самую реальную" следующую жертву Путина в Европе

Относительно военного нападения на Украину, то, по его словам, это маловероятно, ведь Путин подошел к черте, когда любые его действия встретят здесь "новый уровень отпора".

Президент России Владимир Путин обязательно продолжит свою агрессивную политику в мире и пытаться "держать за горло всю Европу".

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Следующим его шагом станет аннексия Беларуси, или продолжение агрессии в Украине или даже начало гибридной войны против стран НАТО, сказал в интервью изданию «Обозреватель» российский оппозиционер Гарри Каспаров.

"Для Путина и его дружков внешняя агрессия становится единственным способом поддержания авторитета. Есть различные варианты, что они будут делать дальше – например, аннексируют Беларусь, продолжат агрессию в Украине или даже провоцировать страны НАТО. Аннексия Беларуси – реальнее всего потому, что она будет бескровной. Путин "гэбэшник", он не военный и не любит больших жертв. Да и население не готово такую войну поддерживать", – подчеркнул Каспаров.

Относительно военного нападения на Украину, то, по его словам, это маловероятно, ведь Путин подошел к черте, когда любые его действия встретят здесь новый уровень отпора.

"Любое продвижение вглубь Украины будет связано с несоизмеримыми потерями. Украинская армия намного лучше к этому готова. Жители Харькова или южных областей не будут встречать россиян с цветами. В отчаянии Путин может решиться протестировать НАТО, будет ли он соответствовать ему. Ну, и конечно, продолжать гибридные войны на Западе. С его точки зрения, это дает наибольшую выгоду", – резюмировал он.