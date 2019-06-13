Террорист Гиркин: в России вызревает заговор против Путина, элиты будут превращать его в изгоя (видео)

По словам Гиркина, системные либералы во власти фактически собираются запустить в РФ «перестройку 2.0».

Известный российский террорист, бывший главарь боевиков «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), который скрывается в РФ, заявил о вызревании среди российской элиты заговора против президента Путина.

Читайте такжеНа акции протеста в Москве задержали более полутысячи человек

Как сообщает «Главред», в интервью «Рой ТВ» Гиркин заявил, что в России будет наблюдаться все большее отторжение российского лидера, элиты и СМИ будут превращать его в изгоя.

По словам Гиркина, системные либералы во власти фактически собираются запустить в РФ «перестройку 2.0».

Экс-главарь боевиков добавил, что Путин проводит политику качелей и сильно качнулся в сторону либералов. "…они сейчас почувствовали определенную силу, они задают тон, они пытаются сменить курс… в либеральную сторону", — заявил Гиркин.

"Фактически они собираются запустить «Перестройку 2.0» с саморазоблачением режима в какой-то степени, и можно говорить о том, что часть силовиков так называемых из другой фракции путинской власти, да, действительно, в какой-то степени спасовали перед этим напором", — добавил террорист.

Гиркин обратил внимание на масштабную огласку, которую росСМИ обеспечили делу журналиста Голунова.

"Я прошу заметить, что с 2011 года у нас не было столь яростного, столь скоординированного и столь решительного публичного выступления целого блока так называемых деловых СМИ, которые произошли по делу Голунова (российский журналист Иван Голунов — ред.)... себе в течение семи лет не позволяли ничего подобного, начиная с… 13-го года ничего подобного оппозиционного они не позволяли себе. И вдруг резко выступили", — отметил собеседник.

По словам Гиркина, считать, что "это сделали просто вот господа главные редактора, шеф-редактора данных изданий по своей собственной инициативе — это было бы просто откровенно наивно". Эти действия были согласованы со спонсорами.

"Это значит, что тот заговор, о котором мы говорили,… вот он вызревает, вот он фактически созрел: то есть определенная часть — бизнес и госэлиты — …они уже не стремятся скрывать свою откровенную оппозиционность Путину и силовикам… они демонстрируют, что они его не боятся…", — добавил российский террорист.

Бывший главарь боевиков полагает, что если бы Путин был действительно классическим диктатором, то, скорее всего, ряд изданий уже бы закрыли.

"Но он не классический диктатор…, он имитатор всего: он имитирует волю, имитирует силу. Ну вот сейчас эти имитации, видимо, не пройдут... сейчас мы будем наблюдать все большее отторжение Путина, все большее его превращение элитами и средствами массовой информации в изгоя…, — заключил он.

Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров высказал мнение, что Путин может потерять власть в стране в результате переворота своих близких соратников и бизнесменов, или из-за массовых протестов россиян.