Путин находится в выжидательной позиции в отношении Зеленского – Песков

В Кремле до сих пор не понимают, какими будут подходы нового президента Украины к основным вопросам повестки дня.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что глава РФ Владимир Путин занимает выжидательную позицию в отношении президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на "Интерфакс".

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По словам Пескова, Путин выжидает, поскольку до сих пор нет понимания, какими будут подходы нового президента Украины к основным вопросам повестки дня.

В частности, отметил пресс-секретарь Путина, в Кремле не понимают, какой будет позиция Украины в отношении России, а также отношение Зеленского к минским договоренностям.

"В целом подход и ожидания сдержанного оптимизма есть, но четкой ясности, что будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого", – заявил Песков.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на то, что президент Украины Владимир Зеленский быстро сможет "адаптироваться" к роли Главы государства.