Путин надеется, что Зеленский в роли президента "быстро адаптируется"

Президент РФ не давал никакой оценки деятельности Зеленского, "потому что пока деятельности никакой нет".

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Президент Украины Владимир Зеленский быстро сможет "адаптироваться" к роли Главы государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом Путин сказал в интервью телеканалу "Мир".

Читайте такжеПутин пояснил, почему не поздравил Зеленского с избранием

"Я не давал на Петербургском форуме никакой оценки деятельности президента Зеленского, потому что пока деятельности никакой нет. Я не мог этого сделать в силу вот этого объективного обстоятельства: он только начинает работать", - сказал Путин.

"Я по себе знаю: для того, чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени. Надеюсь, что эта адаптация к новому качеству пройдет достаточно быстро", - добавил он.

По словам российского президента, он надеется, что новое руководство Украины "почувствует себя свободно, полагаясь на доверие, которое было предоставлено народом Украины новоизбранному президенту, и сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией".

Как сообщал УНИАН, 7 июня Путин на Петербургском международном экономическом форуме назвал Зеленского "хорошим актером" и пояснил, что не поздравил его с избранием на пост президента Украины, так как тот называет Россию врагом.

На вопрос модератора, почему он не поздравил Зеленского с избранием, Путин ответил: "Понимаете, он до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас врагами, агрессорами. Он как-то должен определиться в том, чего он хочет добиться, что он хочет сделать". "Мы не отказываемся от контактов, будем работать", - заверил Путин.

На замечание, что Зеленский победил на выборах с "огромным рейтингом", и почему Путин не хочет встретиться с ним без условий, президент РФ заметил: "Я разве отказывался? Мне никто не предлагал".

Как сообщал УНИАН, ранее Путин заявил о неизбежности восстановления отношений между Россией и Украиной.