Канал NewsOne оштрафовали за "язык вражды"

Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал телеканал NewsOne за призывы к развязыванию агрессивной войны и разжигание вражды.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал на 96,53 тыс. грн телеканал NewsOne за наличие в эфире призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

Такое решение регулятор принял на заседании 7 февраля.

Отмечается, что вещатель в месячный срок должен уплатить в государственный бюджет сумму штрафа, а Национальный совет своим распоряжением также обязывает вещателя в течение двух недель привести деятельность в соответствие с законодательными требованиями.

В случае невыполнения лицензиатом этого решения, регулятор может применить к нему санкции, предусмотренные действующим законодательством Украины.

Также сообщается, что представители телеканала на заседание не явились, хотя рассмотрение этого вопроса, который согласно повестке дня должен был состояться еще 24 января 2019 года, именно по просьбе вещателя был перенесен на 7 февраля.

Согласно сообщению на сайте Нацсовета, проведя мониторинг вещания, которым было зафиксировано признаки нарушения, Национальный совет 5 октября 2018 года провел внеплановую проверку вещателя, которая подтвердила нарушения норм законов.

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В частности, язык вражды был зафиксирован в выступлениях гостей и ведущих программ NewsOne Лукаш, В. Пиховшека, Р. Коцабы, Е. Червоненко, А. Лесика, М. Добкина, Д. Спивака.

Также, отмечается, что в Национальный совет поступило письмо от Службы безопасности Украины, в котором было обращено внимание на отдельные программы, где распространялись высказывания, содержащие признаки скрытого призыва к агрессивным действиям и программирования агрессивного поведения зрителей

«По мнению этого государственного органа, призванного защищать национальную безопасность государства, в эфирах информационно-аналитических программ телеканала NewsOne систематически используются клише русской пропаганды, вроде: «партия войны», «партия мира», «братоубийственная война», «механизм раскола православия», «Россия защищает свои интересы», «мир НЕ признает Россию агрессором» и другие. Эти клише в контексте, направленном на инспирацию деструктивных настроений в украинском обществе, производят формирование искаженного представления о событиях в Украине, прежде всего связанные с российской агрессией», - говорится в сообщении.

Отмечается, что телеканал имеет лицензию на телевизионное спутниковое вещание с территорией покрытия - Украина и страны в пределах зоны уверенного приема спутникового ретранслятора. «Этот факт указывает на возможность отрицательного влияния подобной информации на значительную аудиторию - население Украины и других стран, в том числе и страны-агрессора, и может спровоцировать ложное представление о событиях, которые происходят в Украине и повлечь или мотивировать к агрессивным действиям против страны», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "112 Украина" на предмет "разжигания розни".