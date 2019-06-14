Вступление в ЕС готовы поддержать 68% украинцев, в НАТО - 51% - опрос

56% респондентов считают реальной угрозу независимости и территориальной целостности Украины от Путина и России.

За вступление Украины в Европейский Союз проголосовали бы 68,1% опрошенных украинцев, а за вступление в НАТО - 51,1%, если бы соответствующий референдум состоялся в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные опроса, проведенного центром специальных и маркетинговых исследований "Социс" и Комитетом избирателей Украины, были обнародованы на пресс-конференции в Киеве.

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По данным опроса, против вступления в Евросоюз готовы проголосовать 17,1%, 5,9% не принимали бы участия в референдуме, а 8,9% не определились или не захотели отвечать.

Против вступления в НАТО на референдуме готовы проголосовать 29,4% респондентов, 7,4% не принимали бы участия в референдуме, а 12,1% не определились или не захотели отвечать.

Как отметил менеджер проектов "Социс" Александр Чашковский, более 70% опрошенных положительно относятся к Евросоюзу, а 20% - отрицательно.

В то же время около 56% респондентов положительно воспринимают НАТО и США, а 33% - отрицательно.

В отношении МВФ положительно высказались почти 50% опрошенных, а 35% - отрицательно.

Согласно данным опроса, к России зафиксировано наиболее негативное отношение - это 60% респондентов, и только 30% выразили положительное восприятие РФ.

Кроме того, 56% опрошенных считают реальной угрозу независимости и территориальной целостности Украины и в дальнейшем от президента РФ Владимира Путина и России, а 32% считают, что эта угроза скорее является преувеличенной. В то же время 12% респондентов не определились со своей позицией.

Опрос проводился 29 мая - 6 июня. Были опрошены 4 тыс. человек. Статистическая погрешность не превышает 1,6%.

Напомним, что во время своего визита в Брюссель президент Украины Владимир Зеленский заверил, что членство в НАТО и Евросоюзе остается ключевым внешнеполитическим приоритетом государства. По словам главы государства, Украина заинтересована в дальнейшем углублении сотрудничества с Альянсом и переходе на более высокий уровень взаимодействия.