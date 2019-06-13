Климкин назвал "реальные" сроки вступления Украины в ЕС

По подсчетам главы МИДа, это может произойти не ранее, чем через 16 лет.

Министр внутренних дел Павел Климкин считает, что Украина сможет вступить в Европейский Союз примерно в 2035 году.

Такой прогноз он опубликовал на своей странице в Facebook.

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По словам Климкина, реальный шанс получить европейскую перспективу появится у Украины после 2025 года, а затем начнутся предвступительные переговоры.

"Если проанализировать ретроспективу расширения ЕС в последние годы, увидим, что с момента подачи заявки на вступление до момента получения членства проходило в среднем 10-12 лет. И это при том, что никаких проблем с предоставлением европейской перспективы для них в целом не было. Кстати, насчет вступления Болгарии и Румынии некоторые в ЕС до сих пор считает, что их приняли несколько поспешно. Поэтому считаем, здесь ничего сверхсложного, школьная арифметика: +/-2035 год", - отметил глава МИД.

При этом, подчеркнул министр, много стран-членов будут максимально внимательно и даже предвзято проверять каждый шаг и достижения.

"Повторюсь: амбициозно, но реально. Кстати, примерно такими же цифрами оперируют и наши европейские друзья и партнеры. И, к сожалению, Европа – это не только наши сторонники", - добавил Климкин.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин накануне заявил, что Украина сейчас имеет очень небольшие шансы вступить в ЕС в перспективе ближайших 10 лет.