Климкин разрушил «мифы и сказки» о возможности вступления Украины в ЕС через 5-10 лет

Чтобы стать членом ЕС, Украине надо стать «на голову лучше всех предыдущих кандидатов», считает министр.

Украина сейчас имеет очень небольшие шансы вступить в ЕС в перспективе ближайших 10 лет, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Читайте такжеКлимкин снова просит Раду об отставке

Комментируя в Facebook дискуссии относительно вероятных сроков вступления Украины в Евросоюз, министр отметил, что ему «немного обидно выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду после того, как им нарасказывали сказок».

«Кто-то слышал, что вступим в ЕС в 2025. Это глупости, ведь для этого уже давно должны были бы вести переговоры о вступлении. Кто-то слышал, что через 10 лет – уже реальнее, но все еще ерунда. Ведь для этого переговоры о вступлении надо было начинать буквально завтра», – отметил он.

Впрочем, Климкин считает, что Украина точно станет членом ЕС.

«Но для этого нам нужно точно стать на голову лучше всех предыдущих кандидатов. Это я без шуток и очень реалистично. Мы же сможем, правда?», – подытожил он.

Напомним, за 2 года действия безвиза пассажиропоток по железной дороге из Украины в ЕС и обратно вырос в десять раз.