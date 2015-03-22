Николай Мартыненко: заявления Лещенко - это очередная манипуляция

“Все громкие заявления и “доказательства” Лещенко построены на манипуляциях и использовании “желтых” или проплаченных газетных статей. Сначала это была “желтая” чешская газета Pravo, связанная с российским финансированием. Цель той публикации - убрать чешского конкурента (компании “Шкода”) России по достройке в Украине энергоблоков на Хмельницкой АЭС. Россия давно саботирует эту достройку (т.е. усиление энергонезависимости Украины), и Лещенко раскручивал тему в российских интересах. Об этом он конечно молчал, но с пафосом сообщал в стиле “здесь чешская пресса пишет...”

Теперь Лещенко манипулирует ответами швейцарской прокуратуры. Все попытки Лещенко очернить меня и “Народный Фронт” - это информационное киллерство.

Эту тему планируется раскручивать также на некоторых олигархических телеканалах в Украине. Очевидно, она хорошо кем-то простимулирована. И здесь нельзя исключать появления новых заказных статей в прессе, в том числе зарубежной - не удивлюсь, если на самом деле написанных самим Лещенко. Анонсируя статью в швейцарской газете SonntagsZeitung, он почему-то скрывает, что она является одним из немногих иностранных изданий, разрешенных для распространения в России, а часть ее тиража там и печатается...

Подобные заявления Лещенко - составляющая большой дискредитационной кампании против правительства и “Народного фронта”, спикерами которой является не только депутат, но и некоторые коррумпированные чиновники, которых отстранило правительство”, - сказал Николай Мартыненко.