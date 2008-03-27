Тимошенко признала, что Янукович ей помог

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что Верховная Рада на следующей неделе рассмотрит в первом чтении 10 законопроектов, необходимых для ратификации соглашения о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время встречи с представителями дипломатических миссий, аккредитованными в Украине.

“Правительство завершило работу над всеми законопроектами, которые обеспечивают ратификацию документов относительно вступления в ВТО в парламенте Украины. Мы вчера на заседании правительства одобрили все законопроекты, и они сегодня уже находятся в Верховной Раде. Мы надеемся на то, что буквально несколько дней понадобится профильным комитетам Верховной Рады, чтобы их рассмотреть. Я думаю, что мы можем даже на следующей неделе их рассмотреть и принять, как минимум, в первом чтении”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер-министр отметила, что каждое предыдущее правительство “вложило свой вклад в то, что Украина сейчас получила такое право – стать членом Всемирной торговой организации”.

Как сообщал УНИАН, вчера премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на расширенном заседании Кабинета Министров, посвященном подведению итогов деятельности правительства за первые 100 дней пребывания при власти напомнила, что 5 февраля 2008 года Генеральный совет ВТО принял решение о присоединении Украины к этой организации.

«Это тот шаг, который много лет не могло сделать ни одно правительство», - сказала она.