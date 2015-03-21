Порошенко допускает, что выборы на Донбассе можно будет провести уже в этом году

23:37, 21 марта 2015
Политика
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Это зависит от многих обстоятельств, подчеркнул президент.

Для выборов на Донбассе нужен мир / Фото Минобороны

Президент Украины Петр Порошенко не исключает, что выборы на Донбассе можно будет провести даже в этом году.

Об этом президент заявил в интервью телеканалу "Интер".

"Это зависит от многих обстоятельств. Возможно это пройдет достаточно быстро, даже в этом году", - сказал он.

Читайте такжеПорошенко заявляет, что есть твердая надежда на мирПо его словам, для этого необходим вывод всех иностранных войск.

"Если будут выведены все иностранные войска - мы внутри Украины сами с собой обязательно найдем общий язык», - добавил президент.

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