Порошенко допускает, что выборы на Донбассе можно будет провести уже в этом году
23:37, 21 марта 2015Политика
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Это зависит от многих обстоятельств, подчеркнул президент.
Для выборов на Донбассе нужен мир / Фото Минобороны
Президент Украины Петр Порошенко не исключает, что выборы на Донбассе можно будет провести даже в этом году.
Об этом президент заявил в интервью телеканалу "Интер".
"Это зависит от многих обстоятельств. Возможно это пройдет достаточно быстро, даже в этом году", - сказал он.
Читайте такжеПорошенко заявляет, что есть твердая надежда на мирПо его словам, для этого необходим вывод всех иностранных войск.
"Если будут выведены все иностранные войска - мы внутри Украины сами с собой обязательно найдем общий язык», - добавил президент.
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