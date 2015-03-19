На Донбассе должны пройти свободные и честные выборы – АПУ

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, Чалый еще раз подчеркнул приверженность Украины выполнению Минских договоренностей. Именно на их последовательное выполнение было принято Постановление Верховной Рады «Об определении отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, в которых вводится особый порядок местного самоуправления».

Заместитель Главы АПУ проинформировал иностранных дипломатов о Законе «О внесении изменения в статью 10 Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который накануне был проголосован Верховной Радой и подписан Президентом. «Это решение открывает путь к дальнейшей имплементации Минских договоренностей. Этот закон является прямым логическим продолжением договоренностей, которые были достигнуты и которые были зафиксированы во время последней встречи в «нормандском формате», - отметил заместитель Главы АПУ. «Украина настаивает на проведении местных выборов на Донбассе по стандартам ОБСЕ/Офиса демократических институтов и прав человека. Выборы должны быть свободными и честными», - заявил Чалый.

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Заместитель Главы АПУ отметил, что свободные выборы и дальнейший политический диалог могут состояться лишь при условии неукоснительного выполнения Минских договоренностей другой стороной - прекращение огня, отвод тяжелой техники, обеспечение доступа для постоянного мониторинга со стороны ОБСЕ, освобождение заложников.

Чалый сообщил о поддержке Верховной Радой президентского проекта Постановления об обращении в Совет безопасности ООН и Совета Европейского Союза по развертыванию на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности.

Министр иностранных дел Украины отметил, что свободные и честные выборы на Донбассе является позицией, которая базируется и логически вытекает из Минских договоренностей, которые были поддержаны всеми лидерами стран «Нормандской четверки», включая президента Российской Федерации.

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Климкин подчеркнул необходимость дополнения наблюдательной миссии ОБСЕ дополнительным стабилизирующим сфере безопасности фактором в виде международной миротворческой или полицейской миссии под эгидой ООН или ЕС, которая обеспечит надлежащую политику безопасности и контролирующую функцию на линии соприкосновения и на украинско-российской границе.

Климкин заявил, что одним из первых шагов для обеспечения предстоящих местных выборов должно стать открытие возможности для украинских средств массовой информации беспрепятственно работать на территориях, находящихся под контролем пророссийских боевиков. Он также подчеркнул необходимость обеспечения возможности для всех зарегистрированных в Украине политических партий участвовать в этих выборах, подчеркивается в сообщении.