Делегация СНБО во главе с Данилюком посетила передовую под Авдеевкой (фото, видео)

Целью визита стало ознакомление с ситуацией на линии соприкосновения.

Район проведения операции Объединенных сил на Донбассе посетила делегация СНБО во главе с ее секретарем Александром Данилюком.

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Как сообщает пресс-служба штаба ООС, целью визита стало ознакомление с ситуацией на линии соприкосновения, оценка вероятности угроз, стоящих перед украинскими военными и мирным населением Донецкой и Луганской областей.

Члены СНБО заслушали доклад Командующего ОС генерал-лейтенанта Александра Сырского относительно общей ситуации.

Впоследствии рабочая группа СНБО посетила передовые позиции ВСУ в районе населенного пункта Авдеевка. Представители Совета побывали и на Приазовье, где изучили состояние дел в воинских частях, выполняющих боевые задачи на линии соприкосновения.

Также, чиновники изучили проблемные вопросы в работе одного из контрольных пунктов въезда-выезда.

Напомним, 27 мая президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции ВСУ в Станице Луганской и Счастье.