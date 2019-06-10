Перспектива российского плацдарма в Молдове будет создавать угрозу югу Украины - Климкин

Глава МИД заявил о существующих рисках вмешательства России во внутренние дела Молдовы.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что перспектива российского плацдарма в Молдове будет создавать угрозу югу Украины.

Об этом Климкин сообщил в микроблоге Twitter.

«Нам реально небезразлично, что происходит в соседней Молдове. Мы это очень пристально мониторим», - заявил Климкин.

«Завтра в Кишиневе будет Виктор Крыжановский, отвечающий за координацию усилий по Приднестровскому урегулированию и очень хорошо разбирается в молдавском контексте. Беспокоит, что сегодня постоянно увеличивается вероятность и соответствующие риски «добрых услуг» со стороны внешних игроков. К сожалению, больше посредничества - меньше субъектности», - заявил глава МИД.

«Нам всем очень нужна европейская демократическая Молдова и совсем не подходит перспектива нового российского плацдарма, который будет создавать угрозу для украинского юга», - подчеркнул глава МИД.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Конституционный суд Молдовы объявил незаконными действия депутатов на экстренном заседании парламента, во время которого состоялось утверждение состава правительства и церемония приведения его к присяге. Депутаты избрали спикером лидера Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаиду Гречневую, а также трех вице-спикеров, постоянное бюро парламента и составы профильных комиссий. Правительство возглавила Майя Санду, чью кандидатуру предложил известный пророссийской позицией Игорь Додон.

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В КС Молдовы заявили, что парламент 7 июня исчерпал время (90 дней), отведенное на формирование правительства, и должен быть распущен.

Парламент принял декларацию "О захваченном государстве", в которой говорится об аннулировании смешанной избирательной системы и недоверии к Конституционному суду. В документе содержится требование отправить в отставку главу Службы информации и безопасности и председателя Национального центра по борьбе с коррупцией.

Лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк заявил, что ПРСМ и блок ACUM пытаются узурпировать власть в стране.

Ночью 9 июня в Кишиневе протестующие заблокировали здания правительства, МВД, Генпрокуратуры, Министерства финансов, Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и другие госучреждения, чтобы не пустить туда новых назначенцев.

9 июня Конституционный суд Молдовы отстранил Додона от поста президента и назначил и.о. президента бывшего премьера Павла Филипа, который объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 6 сентября.

Парламентские выборы в Молдове состоялись 24 февраля. ПСРМ получила 35 мандатов в 101-местном парламенте, правящая Демократическая партия - 30, на третьем месте - проевропейский оппозиционный блок ACUM («Сегодня») - 26 мандатов.

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Евросоюз признал законным новое правительство Молдовы и готов с ним работать, отметили высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар Йоханнес Хан.

В МИД Украины заявили, что "как государство-посредник и гарант, Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдове, готова предоставить, в случае необходимости, содействие в решении существующих проблем". В МИД призвали ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния.

Служба безопасности Украины усилила контрразведывательный режим в отношении радикально настроенных граждан России на въезде в Молдову через территорию Украины.

В Администрации президента после переговоров с международными партнерами сделают заявление относительно ситуации в Молдове.