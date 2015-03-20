МИД предлагает отозвать посла в Беларуси Ежеля и "назначить патриота"

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, во время Часа вопросов к правительству народный депутат от «Народного фронта», заместитель председателя Комитета ВР по иностранным делам Игорь Гузь отметил, что он обратился к президенту Украины Петра Порошенко с предложением уволить Ежеля с должности посла Украины в Беларуси.

“Это именно тот Ежель, который был министром обороны при Януковиче, который развалил тыловое обеспечение украинской армии, который делал все возможное, чтобы режим убийцы был и держался”, - сказал депутат, обращаясь к присутствующему на заседании парламента представителя МИД.

Читайте такжеПосол считает, что Украине не стоит бояться БеларусиГузь добавил, что уже год Ежель представляет интересы в стране, которая является “ключевым игроком в геополитической борьбе против режима Путина”.

“Я прошу срочно министра иностранных дел поставить вопрос об увольнении с занимаемой должности господина Ежеля и найти патриота, который будет отстаивать интересы Украины в Беларуси”, - отметил Гузь.

В ответ на это первый заместитель министра МИД Наталья Галибаренко отметила, что вопрос относительно увольнения и назначения послов осуществляется указом президента.

“Со стороны Министерства иностранных дел было внесено соответствующее предложение об отзыве действующего посла Ежеля с данной должности”, - сказала она и отметила, что новый посол должен быть патриотом, профессионалом и наилучшим образом представлять интересы Украины в Беларуси.

Она заверила, что рассмотрение этого вопроса будет ускорено.

Как сообщал УНИАН, назначил Ежеля послом Украины в Беларуси в апреле 2013 года экс-президент Виктор Янукович.

К тому Ежель два года был министром обороны Украины, еще раньше - главнокомандующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.