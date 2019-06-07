У Путина прокомментировали идею расширения "нормандского формата"

Песков отметил, что, "все зависит от того, какую именно позицию займет сейчас Киев".

В России заявляют, что говорить о расширении "нормандского формата" вряд ли возможно.

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Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости". "Сам по себе формат пока весьма нерезультативный", - говорит он и цинично добавляет, что "Киев не спешил с выполнением Минских договоренностей".

"... А в условиях такой низкой эффективности говорить о расширении вряд ли возможно. С другой стороны, опять же, все зависит от того, какую именно позицию займет сейчас Киев. Этого мы пока не знаем", - заявил Песков.

Ранее в Кремле заявили, что в планах президента РФ Владимира Путина пока нет контактов с новым главой Украины Владимиром Зеленским.