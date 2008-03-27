БЮТ предлагает принять закон, который бы запретил баллотироваться Черновецкому

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, которым предлагается утвердить в законе норму, согласно которой избранным сельским, поселковым, городским председателем не может считаться кандидат, занимавший эту должность, и из-за которого были назначены досрочные местные выборы.

Соответствующий проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей" (относительно внеочередных выборов) с регистрационным номером 2271 размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Законопроект внесен народным депутатом от депутатской фракции "Блок Юлии Тимошенко” Валерием ПИСАРЕНКО.

Автор предлагает дополнить часть вторую статьи 73 закона о выборах абзацем вторым такого содержания: «Не может считаться избранным сельским, поселковым, городским председателем кандидат, ранее занимавший должность сельского, поселкового, городского председателя и во время пребывания на этом посту не обеспечивший осуществление предоставленных ему полномочий, вследствие чего Верховной Радой Украины были назначены соответствующие внеочередные выборы. В таком случае избранным сельским, поселковым, городским председателем считается следующий по количеству полученных голосов избирателей, принявших участие в голосовании, кандидат на должность сельского, поселкового, городского председателя».

Кроме того, статью 80 предлагается дополнить частью третьей, согласно которой “на внеочередных выборах сельского, поселкового, городского председателя не может баллотироваться гражданин, ранее занимавший должность сельского, поселкового, городского председателя и во время пребывания на этом посту не обеспечивший осуществление предоставленных ему полномочий, вследствие чего Верховной Радой Украины были назначены соответствующие внеочередные выборы».

Законопроект предлагается принять в связи с тем, что действующее законодательство предусматривает в отдельных случаях возможность проведения внеочередных выборов председателей местных общин. Вместе с тем, законы Украины не содержат запрета относительно участия в таких выборах граждан Украины, которые раньше занимали должности сельского, поселкового, городского председателя, и во время пребывания на этих должностях не обеспечили осуществление предоставленных им полномочий, вследствие чего Верховной Радой Украины были назначены соответствующие внеочередные выборы.

Как отмечается в объяснительной записке к законопроекту, основной задачей проекта является усиление ответственности председателей перед территориальными общинами.