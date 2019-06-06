Зеленского призывают срочно созвать СНБО

Фракция "Народный фронт" призывает президента Украины Владимира Зеленского безотлагательно внести кандидатуры председателя СБУ, министра обороны и министра иностранных дел, ведь они являются членами СНБО..

"Народный фронт" призывает президента Украины Владимира Зеленского безотлагательно созвать Совет национальной безопасности и обороны, на котором обсудить вопрос восстановления территориальной целостности Украины и на каких условиях это будет происходить.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Мы обращаемся к президенту Украины Владимиру Зеленскому безотлагательно созвать Совет национальной безопасности и обороны, где обсудить восстановление территориальной целостности Украины и условия восстановления территориальной целостности Украины. Публичная позиция фракции "Народный фронт" – это может быть только на украинских условиях!", - подчеркнул Максим Бурбак.

"Следующее. Обращаемся к президенту Зеленскому, чтобы он безотлагательно внес кандидатуры председателя СБУ, министра обороны и министра иностранных дел, ведь они являются членами СНБО, и это ответственность, согласно Конституции, проводить такие переговоры", - отметил руководитель фракции "Народный фронт".

Руководитель фракции также отметил, что изменить Нормандский формат могут только руководители государств, которые входят в его состав, а не представители трехсторонней группы.

"Не представители трехсторонней контактной группы могут изменить Нормандский формат. Это могут сделать только президенты Украины, Франции, канцлер Германии и президент РФ", - отметил Максим Бурбак.

"Надо безотлагательно созвать Совет национальной безопасности и обороны, где главным вопросом должно быть восстановление территориальной целостности Украины, возвращение Крыма и Донбасса в Украину и на каких условиях будет это возвращение", - резюмировал Максим Бурбак.