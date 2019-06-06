Руководство партии «Оппозиционной платформы – За жизнь» обвинили в фальсификации съезда

12:10, 06 июня 2019
Политика
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www.newsnetwork.tv

Об этом корреспонденту Odessa.online сообщил глава одесской организации политсилы, член политсовета Николай Пундик. По его словам, в Киеве состоялся съезд, на котором сменили политсовет, а его заменили на нардепа Николая Скорика.

«Какой-то съезд прошел в Киеве 27-го числа. А потом узнаем совершенно случайно: в юстицию подали некие документы о том, что есть решение политсовета о замене меня на другого человека. Я никаких официальных бумаг не получал», — подчеркнул Пундик.

Он отметил, что это не тот съезд, на котором должны были голосовать за кандидатов. Теперь столичное руководство партии пытается фальсифицировать предстоящий партийный съезд, так как в нем будут принимать участие фейковые делегаты.

«Получается, что мы на этом съезде не были представлены, но, как оказалось, не были представлены и Николаев, и Херсон, — добавил Пундик. — В моем понимании, руководитель областной партийной организации — безусловный претендент на проходное место в списке. Понятно, что были закулисные договоренности о том, что нужно ввести нового человека, который даже не был членом этой партии».

Он подчеркнул, что областная ячейка будет добиваться отмены результатов голосования, это предусматривает закон.

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